ФОТО. Мошенничество с домами для кемпинга: полиция ищет потерпевших

Участок полиции "Центр" Рижского регионального правления полиции (РРУП) просит отозваться потерпевших, ставших жертвами мошенника, который занимался торговлей каркасными домами и домами для кемпингов. Подозреваемого (1981 г.р.) удалось задержать еще 29 июля, в настоящее время в деле уже 12 эпизодов, однако у следствия есть основания полагать, что их гораздо больше.

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Как отмечает пресс-центр РРУП, 8 июля было получено заявление от потерпевшего, который хотел приобрести у эстонской фирмы дом для кемпинга. Покупатель перевел на счет компании 6000 евро, однако дом так и не получил.

По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого в конце июля задержали 40-летнего подозреваемого. Известно, что ранее он не судим, но уже попадал в поле зрения органов правопорядка по подозрению в мошенничестве.

На начало августа полиции удалось выяснить уже 12 случаев подобного мошенничества, но есть подозрения, что жертв было больше. В этой связи полиция призывает отозваться жителей, заключивших договоры с фирмами Investment System Estonia и Kempings Master о приобретении каркасных домов или домов для кемпинга, но не получивших дома.

Не исключается, что преступник мог использовать для мошеннических схем и предприятия, зарегистрированные в Латвии.

Если в вашем распоряжении имеется информация об этих компаниях, а также, если вы стали жертвами этого мошенника, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086257, 67086200 или 110.