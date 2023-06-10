Фото: мотоциклист госпитализирован после столкновения с авто
Foto: Sadursme.lv

В пятницу, 9 июня, в районе Талсинского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла.

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Экстренная медицинская служба (NMPD) получила вызов на место происшествия в 18:48.

Вопреки ранее звучавшим утверждениям в соцсетях о том, что мотоциклист якобы находился в "тяжелом состоянии" после аварии, медики констатировали у него легкие травмы. Тем не менее, мотоциклист был госпитализован, сообщает Служба неотложной медицинской помощи (NMPD).

Как видно на фотографиях очевидцев, у автомобиля поврежден передний левый угол. Скорее всего, автомобиль совершил маневр поворота налево и не заметил встречного мотоцикла.

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