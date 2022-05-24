ФОТО. На берег моря выбросило бутылки с образцами топлива, виновник установлен
Foto: VVD

В конце недели сотрудники Госслужбы окружающей среды (VVD) получили от жителя Павилосты сообщение о том, что на берег моря выбросило несколько десятков бутылок с остатками нефтепродуктов. Инспекторы VVD оперативно отреагировали на сигнал и собрали 33 пластмассовых бутылки с нефтепродуктами.

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Судя по этикеткам на бутылках, в них находились образцы топлива. Когда судно заправляется в порту, образец конкретного топлива передают и на судно. На выброшенных на берег бутылках было указано название корабля и другая специфическая информация. По этой причине виновника установили достаточно быстро: судно направлялось из Усть-Луги по Балтийскому морю в Роттердам.

В Госслужбе окружающей среды пояснили, что утечки нефтепродуктов в море не констатировано.

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