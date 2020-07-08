ФОТО. На границе изъяли коллекцию монет и более 53 000 евро

На таможенном посту "Бурачки" (российско-латвийская граница) пресечен незаконный вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) валюты и коллекции монет.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления ФТС России, гражданин двух государств — Мальты и РФ, имеющий вид на жительство в Латвии, не подал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар. На вопросы сотрудников таможни о наличии в багаже товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно.

При осмотре багажа и личных вещей таможенники обнаружили пустые альбомы для монет. В результате таможенного досмотра в багажном отделении автомобиля было найдено 45 000 евро, сокрытых от контроля.

Кроме того, среди вещей находилось 8530 евро, 100 хорватских кун и 746 монет различного достоинства, разных стран и годов выпуска. Коллекция монет России, СССР, стран Европы, Азии, Америки, Африки, XIX-XX веков, незадекларированная по установленной форме иностранная валюта в сумме 53 530 евро и 100 хорватских кун изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды.