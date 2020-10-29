ФОТО. На границе нашли полтонны "лишних" патронов
Foto: СЗТУ

На таможенном пост "Убылинка" (российско-латвийская граница) при таможенном контроле товара, ввозимого из Италии, таможенники нашли более 560 килограммов "лишних" патронов для охотничьего оружия.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления таможни РФ, патроны, произведенные в Германии, Венгрии, Швейцарии и США, перевозчик собирался доставить в Москву.

Проверка показала, что вес товара, указанный в товаросопроводительных документах, не совпал с фактическим весом товара, находящимся в грузовике.

В отношении перевозчика возбуждено административное дело. Ведется расследование.

ФОТО. На границе нашли полтонны "лишних" патронов
Foto: СЗТУ
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