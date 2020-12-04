ФОТО. На границе снова изъяли контрабандные товары

На российско-латвийской границе за сутки обнаружили

7 800 пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-центр Северо-западного таможенного управления ФТС РФ.

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На МАПП "Убылинка", в кабине тягача SCANIA в скрытых полостях, под обшивкой, в технологических отсеках таможенники обнаружили 441 пачку сигарет белорусского и российского производства. В отношении водителя — гражданина Литвы — возбуждено административное дело.

Второй случай контрабанды констатировали на ЖДПП "Посинь": сигареты различных марок обнаружены в ходе таможенного досмотра товара в одном из железнодорожных вагонов с гранулированным свекловичным жомом, следовавшим в Латвию. Табачную продукцию контрабандисты упаковали в коробки, обмотанные скотчем, и присыпали кормовыми добавками.

Из коробок таможенники извлекли 840 пачек сигарет NZ белорусского производства с акцизными марками Республики Беларусь и 6 500 пачек сигарет Kiss dream без акцизных марок. Начато дело об административном правонарушении.