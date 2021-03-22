ФОТО. На границе у дальнобойщика изъяли 22 000 евро наличными

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) в ходе контрольных мероприятий на границе изъяли незадекларированные деньги — 22000 евро. Водитель спрятал купюры в верхней одежде и в личных вещах. Деньги удалось отыскать благодаря служебной собаке.

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По данным пресс-центра VID, 21 марта, на КПП "Силене" (латвийско-белорусская граница) для проверки был остановлен грузовик с литовскими госномерами. В ходе проверки у шофера спросили, есть ли у него товары или деньги, подлежащие декларированию. Водитель ответил, что у него при себе небольшая сумма наличностью.

В контрольных мероприятиях участвовал также кинолог с собакой. В тот момент, когда собака указала возможное наличие денег в верхней одежде, водитель сказал, что сумма превышает 2000 евро.

При углубленной проверке таможенники обнаружили в карманах и личных вещах дальнобойщика 21546 евро и 44050 рублей.

Должностные лица VID изъяли незадекларированные деньги и начали административный процесс.

Foto: VID