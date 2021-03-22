ФОТО. На границе у дальнобойщика изъяли 22 000 евро наличными
Foto: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) в ходе контрольных мероприятий на границе изъяли незадекларированные деньги — 22000 евро. Водитель спрятал купюры в верхней одежде и в личных вещах. Деньги удалось отыскать благодаря служебной собаке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным пресс-центра VID, 21 марта, на КПП "Силене" (латвийско-белорусская граница) для проверки был остановлен грузовик с литовскими госномерами. В ходе проверки у шофера спросили, есть ли у него товары или деньги, подлежащие декларированию. Водитель ответил, что у него при себе небольшая сумма наличностью.

В контрольных мероприятиях участвовал также кинолог с собакой. В тот момент, когда собака указала возможное наличие денег в верхней одежде, водитель сказал, что сумма превышает 2000 евро.

При углубленной проверке таможенники обнаружили в карманах и личных вещах дальнобойщика 21546 евро и 44050 рублей.

Должностные лица VID изъяли незадекларированные деньги и начали административный процесс.

ФОТО. На границе у дальнобойщика изъяли 22 000 евро наличными
Foto: VID
ФОТО. На границе у дальнобойщика изъяли 22 000 евро наличными
Foto: VID
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

25

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее