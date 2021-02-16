ФОТО. На границе вскрыли два тайника с контрабандой
Foto: СЗТУ

Два тайника с сигаретами нашли в грузовых автомобилях сотрудники таможенного поста "Убылинка" (российско-латвийская граница). Как отмечает пресс-центр Северо-западного таможенного управления РФ, автомобили выезжали из Российской Федерации в Латвию.

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При изучении снимков, полученных с применением инспекционно-досмотрового комплекса, таможенники обнаружили подозрительные объекты. В результате досмотра в первом случае в покрышке нашли 490 пачек сигарет. Во втором автомобиле в кабине седельного тягача обнаружили еще 80 пачек сигарет.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.

ФОТО. На границе вскрыли два тайника с контрабандой
Foto: СЗТУ
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rus.DELFI.lv

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