ФОТО: На Каменном мосту столкнулись три машины

В "черную пятницу", 13 мая, в конце рабочего дня на Каменном мосту в Риге произошло столкновение трех автомобилей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на место аварии в 17.13. На месте происшествия спасатели констатировали, что все люди выбрались из машин без их помощи.

Cпасатели отключили клеммы автомобилей и привели в порядок проезжую часть. Работы были завершены в 18:00.

Как видно на фотографиях, в одном направлении ехали три автомобиля, водители которых, возможно, не соблюдали безопасную дистанцию между друг другом.