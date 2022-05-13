ФОТО: На Каменном мосту столкнулись три машины
Foto: DELFI Aculiecinieks

В "черную пятницу", 13 мая, в конце рабочего дня на Каменном мосту в Риге произошло столкновение трех автомобилей.

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Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на место аварии в 17.13. На месте происшествия спасатели констатировали, что все люди выбрались из машин без их помощи.

Cпасатели отключили клеммы автомобилей и привели в порядок проезжую часть. Работы были завершены в 18:00.

Как видно на фотографиях, в одном направлении ехали три автомобиля, водители которых, возможно, не соблюдали безопасную дистанцию между друг другом.

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