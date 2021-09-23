ФОТО. На латвийско-литовской границе у латвийца изъяли 706 140 евро наличными

Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдходов (VID) начало уголовный процесс по перемещению через государственную границу более полумиллиона евро, полученных, возможно, преступным путем.

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По данным VID, гражданина Латвии задержали во время таможенного досмотра на латвийско-литовской границе: подозреваемый возвращался в Латвию с большой суммой наличностью. Всего у него нашли и изъяли 706 140 евро. Мужчина не задекларировал ввозимую сумму и не мог объяснить происхождение денег.

Следствие по делу продолжается.

Foto: VID muitas pārvalde