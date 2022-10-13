ФОТО. На литовской-российской границе у гражданина Латвии нашли около 19 000 евро

Таможенники Кибартайского управления Литвы задержали гражданина Латвии, который пешком пересек границу и пытался нелегально пронести около 19 000 евро.

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По данным Таможенной службы Литвы, латвиец, прибывший из Калининградской области РФ, пешком пересек границу. Во время проверки у него в сумке и кармане нашли незадекларированные 18 760 евро, 420 польских злотых и 600 российских рублей.

Незаконно перевезенные деньги задержаны, по данному делу о контрабанде наличных денег начато досудебное расследование, которое ведет Каунасская районная прокуратура.

Литовская таможня напоминает, что при пересечении внешних границ ЕС обязательно декларировать перевозимые наличными свыше 10 000 евро или соответствующую сумму в другой валюте. В этом случае лицо должно представить заполненную декларацию и передать ее сотрудникам таможни.