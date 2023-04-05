ФОТО: на парковке Domina Shopping повреждена опора; опасности нет
Foto: Kadrs no video

В сети TikTok появилось видео, на котором видно, что на парковке торгового центра Domina Shopping повреждена бетонная опора. Представители центра заверили, что повреждена только отделка столба, поэтому никакой опасности нет.

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В интернете видео появилось 2 апреля. Пользователи забеспокоились - не приведет ли это к обрушению здания и "не произойдет ли еще одно несчастье"? "Всем все равно. Когда случится тоже самое, что в Золитуде, тогда начнут выяснять, кто виноват", - комментирует один из пользователей.

Консультант по общественным отношениям Domina Shopping Эрика Кирсоне-Кривиня порталу Delfi пояснила, что на кадрах видно, что повреждена лишь отделка колонны. Вскоре это будет устранено. "Повреждение появилось во второй половине марта, когда некий водитель произвел неудачный маневр", - пояснила она, добавив, что издержки на ремонт покроет водитель.

"Одновременно хотим обратить внимание на то, что с прочностью и конструктивной устойчивостью колонны все в порядке, а значит, находиться на парковке торгового центра безопасно", - отметила Эрика Кирсоне-Кривиня.

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