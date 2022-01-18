ФОТО. На шоссе столкнулись грузовик и пассажирский автобус: госпитализированы пять человек

По сообщению пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 17 января, в 16.46на 66-м км дороги Рига — Сигулда — граница Эстонии (волость Лигатнес) столкнулись грузовой автомобиль Mercedes Benz и автобус Temsa.

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Как отмечают в полиции, авария произошла из-за неудовлетворительных метеоусловий: автобус по скользкой проезжей части вынесло на встречную полосу.

Движение по дороге было полностью блокировано до 22.49, затем его возобновили по одной полосе. В обоих направлениях его восстановили лишь к 00.42.

В полиции сообщили также, что в ДТП пострадал водитель грузовика и четверо пассажиров автобуса. Все они доставлены в больницу. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Netālu no #Līgatne #Latvija notika CSN ar kravas mašīnas un autobusa iesaisti.

📸 Martins Silkalns pic.twitter.com/4DlU83ZLYB — BreakingLV (@breakinglv) January 17, 2022



