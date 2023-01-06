ФОТО. На строительной площадке нашли якорную мину времен Первой мировой войны

На строительной площадке в Лиепае работники нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на 54-й боевой батальон поддержки Земессардзе.
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По заключению специалистов Роты по уничтожению взрывоопасных предметов Национальных вооруженных сил (НВС), речь идет о якорной мине времен Первой мировой войны.
Саперы в очередной раз предупреждают, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо отметить его место нахождения на безопасном расстоянии имеющимися под рукой предметами. Взрывоопасного предмета нельзя касаться.
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