ФОТО. На трассе Паневежис — Рига произошла серьезная авария с участием автомобиля из Латвии

По информации полиции Литвы, во вторник вечером на шоссе Паневежис-Рига произошла авария с участием автомобиля из Латвии. В результате ДТП пострадал один человек. Из-за дорожного происшествия на 40-м км трассы Паневежис-Рига образовался большой затор.

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По предварительным данным, сообщение о дорожном инциденте поступило в пожарно-спасательное управление Литвы в 16.12: в частности, было сообщено, что на трассе столкнулись два автомобиля, при этом один вылетел за пределы дороги, а второй перевернулся.

По информации, предоставленной полицией Паневежиса, в аварии пострадал один человек, которого с места происшествия доставили в больницу.

Сообщается также, что Opel Zafira с латвийскими номерами буксировал прицеп с другим автомобилем. Авария произошла, когда водитель Opel не справился с управлением буксируемого прицепа, который оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с Peugeot 208.

От удара Peugeot 208 перевернулся, пассажирка получила травмы. Водители обоих транпортных средств не пострадали. Обстоятельства аварии еще выясняются.