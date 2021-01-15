Сотрудники 1-го Бюро 3-го Отдела Управления криминальной полиции Рижского региона при содействии своих коллег из спецподразделения Криминальной полиции Omega задержали мужчину (1989 г.р.), подозреваемого в нелегальном обороте наркотиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При проверке у него в машине изъяли наркотики на сумму около 60 000 евро. Также выяснилось, что задержанный находился в поле зрения органов правопорядка других европейских стран также по подозрению в контрабанде наркотиков.

Задержание проводилось на основании полученной ранее информации от европейских коллег. Было установлено, что мужчина может перемещаться на автомобиле Hyundai. 12 января машину остановили на трассе Рига — Саулкрасты. При проверке кинолог с собакой нашли в автомобиле тайник, в котором перевозили 500 граммов фентанила и 113 граммов кокаина на общую сумму 60 000 евро.

Задержанный мужчина ранее уже находился в поле зрения органов правопорядка за нелегальный оборот наркотиков. Во время обыска на квартирах задержанного в центре Риги и микрорайоне Плявниеки нашли еще 12 граммов марихуаны. Мужчина заявил, что хранил ее для собственных нужд.

В рамках расследования изъяты автомобили Hyundai, BMW и Mercedes Benz. Полиция проверяет, не были ли приобретены транспортные средства за счет отмывания денег. Следствие продолжается.