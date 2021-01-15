ФОТО. На трассе Рига — Саулкрасты спецназ задержал наркокурьера, изъяты наркотики на 60 000 евро
Foto: Valsts policija

Сотрудники 1-го Бюро 3-го Отдела Управления криминальной полиции Рижского региона при содействии своих коллег из спецподразделения Криминальной полиции Omega задержали мужчину (1989 г.р.), подозреваемого в нелегальном обороте наркотиков.

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При проверке у него в машине изъяли наркотики на сумму около 60 000 евро. Также выяснилось, что задержанный находился в поле зрения органов правопорядка других европейских стран также по подозрению в контрабанде наркотиков.

Задержание проводилось на основании полученной ранее информации от европейских коллег. Было установлено, что мужчина может перемещаться на автомобиле Hyundai. 12 января машину остановили на трассе РигаСаулкрасты. При проверке кинолог с собакой нашли в автомобиле тайник, в котором перевозили 500 граммов фентанила и 113 граммов кокаина на общую сумму 60 000 евро.

Задержанный мужчина ранее уже находился в поле зрения органов правопорядка за нелегальный оборот наркотиков. Во время обыска на квартирах задержанного в центре Риги и микрорайоне Плявниеки нашли еще 12 граммов марихуаны. Мужчина заявил, что хранил ее для собственных нужд.

В рамках расследования изъяты автомобили Hyundai, BMW и Mercedes Benz. Полиция проверяет, не были ли приобретены транспортные средства за счет отмывания денег. Следствие продолжается.

ФОТО. На трассе Рига — Саулкрасты спецназ задержал наркокурьера, изъяты наркотики на 60 000 евро
Foto: Valsts policija
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BMW Hyundai Mercedes Benz Рига Саулкрасты
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