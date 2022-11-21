ФОТО. На ул. Меркеля троллейбус протаранил пять автомобилей

Вечером 20 ноября в центре Риги произошла крупная авария: водитель троллейбуса потерял управление, в результате чего врезался в пять припаркованных вдоль обочины автомобилей.

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В Rīgas satiksmе порталу Delfi пояснили, что ДТП обошлось без пострадавших.

Владелец одного из поврежденных троллейбусом автомобилей рассказал, что после аварии водитель троллейбуса находился в шоковом состоянии и утверждал, что "отключился" и "очнулся" лишь после удара.

Представители Rīgas satiksme пока не комментируют аварию и ее причины, но отметили, что все записи видеорегистраторов, включая и ту, что была сделана из кабины шофера, переданы Госполиции. По делу начато расследование.



