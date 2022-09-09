Фото: на улице Элизабетес перевернулась машина CityBee

В пятницу в центре Риги произошла авария – перевернулась на крышу машина каршерингновой компании CityBee. В результате несчастного случая никто не пострадал, сообщили в Государственной полиции.

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По данным полиции, утром около 7.30 водительница автомобиля Volkswagen, возможно, ехала против направления движения и врезалась в припаркованный автомобиль, повредив его, в результате Volkswagen перевернулся.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.