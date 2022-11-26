ФОТО. На Via Baltica столкнулись автобус, легковушка и грузовик: погиб водитель

Вечером 26 ноября недалеко от Айнажи на дороге А1 (Via Baltica) произошло ДТП - столкнулись пассажирский автобус, грузовая машина и легковая машина. На месте аварии погиб водитель автобуса Scania.

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Авария произошла в субботу около 19:20 на 101-м километре Таллинского шоссе в Айнажи. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, один погиб, сообщила директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.

Глава Службы неотложной медицинской помощи Ципуле написала в Twitter, что на месте ДТП работали девять латвийских и три эстонские бригады "неотложки".

17 человек не получили травм, опасных для здоровья, но в целях предосторожности были доставлены в больницу для обследования.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА сообщили, что при помощи гидравлических инструментов спасатели освободили из кабины грузовика одного человека, а из автобуса - тело погибшего. Работу на месте происшествия спасатели закончили в 23:56.

В аварию попал автобус Scania с пассажирами - автобус эстонской транспортной компании "MK autobuss". В компании пояснили, что это был чартерный рейс.

Водитель автобуса, находившийся за рулем, скончался на месте аварии, а другой водитель автобуса был доставлен в больницу с переломом ноги.

Представители MK autobuss, ссылаясь на заявление выжившего водителя, заявили, что встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя. На месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.

После аварии движение было блокировано в обе стороны, Latvijas ceļi рекомендовали объезжать по старому шоссе возле Светциемса.

По факту ДТП начат уголовный процесс.