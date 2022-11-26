ФОТО. На Via Baltica столкнулись автобус, легковушка и грузовик: погиб водитель

Вечером 26 ноября недалеко от Айнажи на дороге А1 (Via Baltica) произошло ДТП - столкнулись пассажирский автобус, грузовая машина и легковая машина. На месте аварии погиб водитель автобуса Scania.
Авария произошла в субботу около 19:20 на 101-м километре Таллинского шоссе в Айнажи. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика пострадали 26 человек, в том числе три человека получили тяжелые травмы, один погиб, сообщила директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.
23 человека получили травмы средней или легкой степени тяжести. С места происшествия пострадавшие были доставлены в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Помощь пострадавшим оказывали также семь бригад эстонских медиков, которые доставили в больницу 11 человек.
Глава Службы неотложной медицинской помощи Ципуле написала в Twitter, что на месте ДТП работали девять латвийских и три эстонские бригады "неотложки".
17 человек не получили травм, опасных для здоровья, но в целях предосторожности были доставлены в больницу для обследования.
В Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА сообщили, что при помощи гидравлических инструментов спасатели освободили из кабины грузовика одного человека, а из автобуса - тело погибшего. Работу на месте происшествия спасатели закончили в 23:56.
В аварию попал автобус Scania с пассажирами - автобус эстонской транспортной компании "MK autobuss". В компании пояснили, что это был чартерный рейс.
Водитель автобуса, находившийся за рулем, скончался на месте аварии, а другой водитель автобуса был доставлен в больницу с переломом ноги.
Представители MK autobuss, ссылаясь на заявление выжившего водителя, заявили, что встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя. На месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.
После аварии движение было блокировано в обе стороны, Latvijas ceļi рекомендовали объезжать по старому шоссе возле Светциемса.
По факту ДТП начат уголовный процесс.
‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022