ФОТО. Налогово-таможенная полиция просит начать уголовное преследование за нарушение санкций

В июле 2022 года Департамент налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) на основании информации, предоставленной Таможенным департаментом VID, возбудил уголовное дело о возможном нарушении должностным лицом санкций, введенных Евросоюзом.

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По данным пресс-центра Службы госдоходов, сотрудники Таможенного управления VID констатировали предпринятую компанией попытку вывезти в Российскую Федерацию оборудование для кондиционирования.

Попытка экспорта этих товаров в Россию нарушила европейские Регулы об ограничительных мерах и запрет на экспорт предметов роскоши.

В результате контрольных мероприятий дальнейшее перемещение товаров было запрещено, и Таможенное управление передало материалы дела для дальнейших процессуальных действий Управлению налогово-таможенной полиции Службы госдоходов.

В сентябре 2022 года материалы уголовного дела были направлены в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении одного лица.