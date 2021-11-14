ФОТО: Недалеко от Тинужи Audi перелетел через канаву и повалил несколько деревьев
Foto: DELFI Aculiecinieks

Утром в воскресенье, 14 ноября, автомобиль Audi A6, скорее всего, на большой скорости съехал с дороги P10 недалеко от Тинужи, перелетел через канаву в лес, повалив несколько деревьев.

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В Госполицию вызов об аварии поступил в 10.43, сообщила Delfi представитель Госполиции Криста Андерсоне. ДТП произошло на 27-м километре трассы - примерно в четырех километрах от Тинужи.

Как сообщили представители Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA, в аварии пострадали два человека. Один из пострадавших отказался от предложенной помощи, в свою очередь, второго потерпевшего доставили в больницу для обследования. Полученные травмы не угрожают жизни пострадавшего.

На фотографиях и видео очевидцев запечатлено, что автомобиль явно ехал на высокой скорости, он на повороте съехал вправо, соскользнул, переехал на левую сторону трассы и на огромной скорости перелетел через канаву. За канавой находился лес и в результате Audi A6 повалил несколько деревьев.

При проверке номерного знака автомобиля выяснилось, что автомобиль в Латви. Попал только два месяца назад и лишь в третий раз с мучениями прошел техосмотр. Водителю сделали выговор за повреждения подвески автомобиля и тормозных шлангов.

Предупреждаем, что в видео присутствует ненормативная лексика:

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