ФОТО. Нелегалы попросили убежища в Латвии, но попытались сбежать в Западную Европу

Литовские пограничники задержали в окрестностях Кальварии граждан Латвии и Франции, которые незаконно пытались перевезти в страны Западной Европы семерых иностранцев: граждан Бангладеш, Шри-Ланки, Ирака и Йемена. Все они ходатайствовали о предоставлении убежища в Латвии, но уехали оттуда нелегально, не дожидаясь решения.

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Подозрительный автомобиль Nissan Qashqai остановили для тщательного досмотра в деревне Салапераугис. За рулем транспортного средства, зарегистрированного в Нидерландах, находился 38-летний гражданин Франции.

Вместе с ним в машине находились четверо пассажиров. Вскоре выяснилось, что это бангладешцы в возрасте 26 и 34 лет, а также граждане Шри-Ланки в возрасте 36 и 38 лет. Все иностранцы подали заявления с просьбой о предоставлении им убежища в Латвии и не имели права покидать страну, пока их прошения рассматривались. По мнению пограничников, они собирались через Польшу пробраться в одну из стран Западной Европы.

Foto: VSAT (Lietuva)

Еще один проводник нелегалов был задержан в среду — им оказался 25-летний гражданин Латвии. В автомобиле Peugeot 308 с латвийскими номерами находился сам водитель, а также трое пассажиров, привлекших внимание сотрудников Государственной пограничной службы Литвы.

Foto: VSAT (Lietuva)

Проверка показала, что это 40-летний гражданин Ирака и 33-летняя гражданка Йемена со своей несовершеннолетней дочерью. Все трое также проживали в латвийском Центре размещения иностранцев и ходатайствовали о предоставлении о предоставлении убежища.

Оба проводника и все иностранцы задержаны, после выяснения обстоятельств их передадут латвийской стороне. По делу начато досудебное расследование

по факту незаконной перевозки людей через государственную границу.

Гражданам Франции и Латвии грозит штраф или арест или лишение свободы на срок до 6 лет.