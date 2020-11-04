ФОТО. Охранная фирма попалась на уклонении от уплаты налогов: изъято оружие, деньги и наркотики
Foto: VID

Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в октябре задержали преступную группу, которая уклонялась от уплаты налогов. Госказне таким образом был нанесен ущерб в размере 875 000 евро.

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По предварительным данным, группа действовала с января 2018 года, оказывая свои услуги в сфере охранного бизнеса.

В результате расследования было установлено, что связанные между собой подозреваемые создали сеть фиктивных предприятий с целью уклонения от уплаты налогов.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники VID провели процессуальные действия в Риге и Рижском районе, в том числе 15 обысков в квартирах, офисах и автомобилях, принадлежащих подозреваемым.

Во время обысков изъято 25 000 евро наличными, оружие, граната, наркотики, калькуляторы кодов интернет-банков, компьютеры, мобильные телефоны, печати, бухгалтерская документация и многое другое.

Также наложен арест на пять транспортных средств и доли капитала предприятия.

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