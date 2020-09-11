ФОТО. Пардаугава: у наркодилера изъяли карфентанил и клоназепам
Foto: Valsts policija

Сотрудники Курземского участка Рижского регионального управления полиции (РРУП) при содействии бойцов спецбатальона полиции 8 сентября провели задержание, в ходе которого были изъяты наркотические вещества.

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По данным пресс-центра РРУП, во время обыска на квартире у мужчины 1973 г.р. подозреваемого в наркоторговле, обнаружили 38 упаковок из фольги с 3,28 гр. карфентанила, 0,48 гр марихуаны, 16 таблеток клоназепама и 120 сигарет без акцизных марок ЛР.

По делу начат уголовный процесс. В полиции отметили, что задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.

ФОТО. Пардаугава: у наркодилера изъяли карфентанил и клоназепам
Foto: Valsts policija
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