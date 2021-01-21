ФОТО: Под Кандавой полиция поймала охотника с чужим карабином
Foto: LETA

Вечером 18 явнаря на дороге из Кандавы в Салдус полицейский патруль остановил машину Toyota Land Cruiser. В результате проверки в багажном отделении было обнаружено два нарезных карабина — на один из них водитель смог предъявить выданное разрешение, однако насчет второй единицы оружия пояснил, что она оформлена на отца.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В итоге оба карабина были изъяты из-за нарушения правил хранения и транспортировки оружия. Полиция напоминает, что нельзя допускать попадания оружия, на владение которым необходимо получить специальное разрешение, в руки других людей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Toyota Land Cruiser Салдус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии