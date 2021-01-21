ФОТО: Под Кандавой полиция поймала охотника с чужим карабином

Вечером 18 явнаря на дороге из Кандавы в Салдус полицейский патруль остановил машину Toyota Land Cruiser. В результате проверки в багажном отделении было обнаружено два нарезных карабина — на один из них водитель смог предъявить выданное разрешение, однако насчет второй единицы оружия пояснил, что она оформлена на отца.

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В итоге оба карабина были изъяты из-за нарушения правил хранения и транспортировки оружия. Полиция напоминает, что нельзя допускать попадания оружия, на владение которым необходимо получить специальное разрешение, в руки других людей.