ФОТО. Под Резекне незаконно выращивали марихуану: изъято 2 кг наркотика и оружие

Сотрудники Резекненского регионального управления уголовной полиции на прошлой неделе провели обыски в волости Силмаяс, где обнаружили незаконные плантации марихуаны.

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По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, задержание проводилось на основании полученной ранее оперативной информации о том, что на территории одного из частных хозяйств в Резекненском крае, возможно, выращивают марихуану.

В рамках начатого уголовного процесса полиция нагрянула в дом к 54-летнему мужчине, где и обнаружили хорошо обустроенные помещения для выращивания марихуаны. Всего во время обыска полиция изъяла 152 куста марихуаны и около 2 кг готового продукта.

Кроме того, стражи порядка нашли в доме две незарегистрированных единицы огнестрельного оружия и 34 патрона. Арсенал и наркотики направлены на экспертизу. Следствие продолжается.