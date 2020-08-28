ФОТО. Под Сигулдой накрыли подпольную нарколабораторию, изъяты наркотики на 1,5 млн. евро

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, а также бойцы спецназа Omega и других структурных подразделений Госполиции в ходе международной операции прекратили в Кримулдском крае деятельность подпольной нарколаборатории, где производили метадон. На "черном" рынке стоимость изъятого метадона модет составлять до 1,5 млн. евро.

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Известно, что лаборатория действовала с 2020 года и располагалась в частном доме. В рамках процессуальных действий, проведенных 13 июля, изъят 21 кг веществ, содержащих метадон, а также прекурсоры для изготовления наркотических веществ. Кроме того, изъято техническое оборудование для производства наркотиков, средства связи и многое другое.

Foto: Valsts policija

Помимо этого, в рамках операции в России, недалеко от Москвы задержан груз метадона — 6,5 кг, который предполагалось реализовать на территории РФ. Наркотики перевозили в грузовике с латвийскими номерами, один из двух задержанных является жителем Латвии. Задержание проводилось при содействии бойцов Главного управления по борьбе с наркотиками МВД РФ.

Foto: Valsts policija

В разных районах Латвии по подозрению в причастности к реализации и изготовлении наркотиков полиция задержала шестерых участников организованной группы. У них также провели обыски по месту жительства, в принадлежащей собственности и транспортных средствах.

Foto: Valsts policija

Пятеро подозреваемых - 1967, 1969, 1970, 1971 и 1976 г.р. - оставлены под арестом. В свою очередь, к мужчине 1945 г.р. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Среди задержанных есть и организатор, и производители метадона. Также известно, что один из задержанных ранее уже был судим за аналогичное преступление.