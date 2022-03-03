ФОТО. Пограничники изъяли контрабандный груз, подозреваемые пытались скрыться
Foto: Valsts robežsardze

В минувшую среду сотрудники Государственной пограничной службы задержали в волости Нюкшу Лудзенского края трех граждан Латвии, подозреваемых в контрабанде сигарет.

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Задержание удалось провести во время проверки информации о возможном незаконном перемещении акцизных товаров. В автомобиле Audi A80 пограничники нашли четыре пакета с контрабандными сигаретами Rothmans с российскими акцизными марками. Всего изъято 60 000 сигарет.

Сами контрабандисты попытались скрыться, однако вскоре их задержали. Или оказались граждане Латвии 1996, 1988 и 1989 г.р. Следствие продолжается.

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