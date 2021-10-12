ФОТО. Пограничники выловили из Даугавы плот с сигаретами
Foto: Valsts robežsardze

В минувшую пятницу сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) выловили из реки на латвийско-белорусской границе плот с контрабандными сигаретами.

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Как отмечают в пресс-центре ГПС, плот с контрабандой заметили в Даугаве пограничники Пиедруйской заставы. При проверке оказалось, что контрабандисты упаковали 49 400 сигарет "НЗ" с белорусскими акцизными марками в пакеты, а затем прикрепили их к конструкции из бетонных блоков и пластмассового бака.

По факту контрабанды в крупных размерах начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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