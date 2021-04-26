ФОТО: пограничники вытащили из Даугавы плот с контрабандными сигаретами

В субботу, 24 апреля сотрудники Пограничной службы прервали незаконное перемещение груза контрабандных сигарет через латвийско-белорусскую границу. Сигареты сплавляли по Даугаве.

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Сотрудники Пиедруйского отдела Даугавпилсского управления Государственной пограничной службы в ходе патрулирования заметили на Даугаве плот, который по реке должен был пересечь государственную границу. Используя моторную лодку, в Краславском крае плот удалось остановить. В ходе осмотра удалось выяснить, что его образуют замотанные в черный полиэтилен коробки, которые между собой соединены. Внутри пограничники обнаружили 60 000 сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.

По факту контрабанды в крупных размерах по части третьей статьи 190-й Уголовного закона начат уголовный процесс.