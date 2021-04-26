ФОТО: пограничники вытащили из Даугавы плот с контрабандными сигаретами
Foto: Valsts robežsardze

В субботу, 24 апреля сотрудники Пограничной службы прервали незаконное перемещение груза контрабандных сигарет через латвийско-белорусскую границу. Сигареты сплавляли по Даугаве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сотрудники Пиедруйского отдела Даугавпилсского управления Государственной пограничной службы в ходе патрулирования заметили на Даугаве плот, который по реке должен был пересечь государственную границу. Используя моторную лодку, в Краславском крае плот удалось остановить. В ходе осмотра удалось выяснить, что его образуют замотанные в черный полиэтилен коробки, которые между собой соединены. Внутри пограничники обнаружили 60 000 сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.

По факту контрабанды в крупных размерах по части третьей статьи 190-й Уголовного закона начат уголовный процесс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Valsts robežsardze
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев