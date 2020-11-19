ФОТО. Полицейская погоня в Кенгарагсе: у пассажирки, объявленной в розыск, изъяли метамфетамин

Сотрудники Патрульного батальона Рижского регионального управления полиции (РРУП) 15 ноября в результате погони остановили машину, в которой перевозили наркотические вещества. Во время погони повредили несколько припаркованных машин.

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По данным РРУП, вечером 15 ноября во время патрулирования в микрорайоне Кенгарагс патрульные обратили внимание на автомобиль Volvo, водитель которого проехал на красный свет светофора. Когда полицейские потребовали нарушителя остановиться, он попытался скрыться.

В полиции отмечают, что водитель несколько раз игнорировал требования полиции, поэтому были вызваны дополнительные силы. Полицейское авто, отправленное на подкрепление, ехало с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и, уклоняясь от столкновения с ехавшим навстречу Volvo, врезалось в несколько припаркованных на обочине машин. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пытаясь уйти от преследования, водитель Volvo выехал на рельсы, по пути сломав забор и металлические ограждения. Лишь после этого машина остановилась, а водитель собирался сбежать. Его задержали неподалеку от места происшествия, на ул. Лубанас. Мужчину 1984 г.р. поместили в изолятор временного содержания. Полиция не исключает, что он находился в состоянии наркотического опьянения, сам он ехать на экспертизу отказался.

В РРУП пояснили, что у водителя не оказалось прав. Также известно, что ранее он более 10 раз попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные правонарушения.

Полиция установила, что во время погони в машине находилась пассажирка. При проверке у нее нашли и изъяли 70,75 гр метамфетамина. Кроме того, оказалось, что женщину разыскивали по подозрению в совершении кражи.

По делу начат уголовный процесс.