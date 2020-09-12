ФОТО. Полицейский рейд в Риге: байкеры с самодельными номерами, сорванная тонирующая пленка
Foto: DELFI kolāža

На этой неделе сотрудники Департамента дорожного движения (CSDD) при содействии Госполиции провели технический контроль на дорогах Риги — проверяли не только легковые автомобили, но также и мотоциклы.

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В общей сложности была проведена проверка 32 мотоциклов, у трех из них изъяли наклейки о техосмотре. Главное несоответствие — превышение допустимого уровня шума, самодельные номера, несоответствующие протекторы шин, а также расположение номера.

В ходе проверки легковых автомобилей наклеек о техосмотре из 25 транспортных средств лишились четыре. Еще у одного автомобиля проверяющие забрали номера.

Еще три остановленных водителя сразу же на месте сорвали с передних боковых стекол автомобилей тонирующую пленку.

В CSDD пояснили, что в ходе совместных рейдов проверяются много факторов. В том случае, если у транспортного средства констатированы повреждения, которые угрожают безопасности дорожного движения, дальнейшее участие этого автомобиля в движении запрещается. В этом случае инспектор имеет право удержать государственные номерные знаки и аннулировать разрешение на участие в дорожном движении. Получить свои номера обратно можно лишь отремонтировав транспортное средство и пройдя технический осмотр на станции техобслуживания.

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