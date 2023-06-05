ФОТО. Полиция ищет пропавшего 83-летнего пенсионера: он уехал из дома на велосипеде

Госполиция разыскивает Эдуарда Солдовера (1940 г.р.), которого в последний раз видели 30 мая, около 15.00, когда он уехал в неизвестном направлении из своего дома в волости Трикатас Валмиерского края.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Его приметы: на мужчине была зимняя куртка, брюки, обувь типа Crocs. На голове черная шапка с козырьком с надписью.
Пенсионер уехал на велосипеде горчичного цвета. У мужчины могут быть проблемы с речью.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110 или 28379439.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.