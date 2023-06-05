ФОТО. Полиция ищет пропавшего 83-летнего пенсионера: он уехал из дома на велосипеде

Госполиция разыскивает Эдуарда Солдовера (1940 г.р.), которого в последний раз видели 30 мая, около 15.00, когда он уехал в неизвестном направлении из своего дома в волости Трикатас Валмиерского края.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Его приметы: на мужчине была зимняя куртка, брюки, обувь типа Crocs. На голове черная шапка с козырьком с надписью.

Пенсионер уехал на велосипеде горчичного цвета. У мужчины могут быть проблемы с речью.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 110 или 28379439.