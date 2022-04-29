ФОТО. Полиция изъяла более 800 литров нелегального алкоголя и 11 000 сигарет
Foto: Valsts policija

Сотрудники уголовной полиции Айзкраукле в рамках начатых ранее уголовных процессов провели четыре обыска, в ходе которых изъяли большое количество нелегальных сигарет и алкоголя, а также боеприпасы.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, во время обыска в Айзкраукльском крае изъято 293,9 литра нелегального алкоголя, абсолютное содержание спирта в которых составило более 60 литров. Также изъято и устройство для дистилляции.

Кроме того, два обыска полицейские провели в Плявиняс, где по одному адресу нашли 100 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками, а по другому — 9180 сигарет "Премьер" с акцизными марками РБ, а также 104 патрона и коробку с порохом.

В ЗРУП сообщили, что еще один обыск провели в волости Салас, где у подозреваемого изъяли 2400 сигарет Rothmans без акцизных марок, 571,8 литра нелегального алкоголя и два устройства для дистилляции.

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