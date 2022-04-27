ФОТО. Полиция изъяла под Сигулдой кокаин, электронные весы и наличность
Foto: Valsts policija

Как отмечает пресс-центр Госполиции, сотрудники Сигулдского участка полиции в рамках начатого ранее уголовного процесса провели обыски в Вангажи, во время которого обнаружили наркотическое вещество.

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По данным полиции, всего на основании санкции прокурора проведено три обыска и задержан мужчина 1995 г.р. У него нашли 60 граммов кокаина, электронные весы и 1350 евро наличными.

Известно, что подозреваемый ранее был судим за реализацию наркотических веществ. Следствие продолжается.

ФОТО. Полиция изъяла под Сигулдой кокаин, электронные весы и наличность
Foto: Valsts policija
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