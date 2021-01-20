ФОТО. Полиция изъяла подпольный арсенал: автоматы, пистолеты, взрывные устройства
Foto: Valsts policija

Сотрудники Уголовного розыска Главного управления криминальной полиции задержали в Латгалии мужчину, у которого во время обыска обнаружили большое количество незарегистрированного огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Подозреваемый не связан с "черной археологией", а изъятые единицы оружия не являются старыми.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в Госполиции, информацию о нелегальном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стражи порядка получили еще весной 2020 года. По данному делу начали уголовный процесс и приступили к расследованию.

В ходе следствия полиция вышла на след ранее не судимого мужчины 1960 г.р., который подпольно хранил оружие. Позже полиция установила и места хранения арсенала. Во время обысков нашли и изъяли 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты ТТ, ПМ, CZ 36, автоматы системы Калашникова и VZ 61 (SCORPION). Также найдены элементы огнестрельного оружия, 1499 патронов, 20 взрывных устройств, 350 граммов взрывчатки.

Следствие по делу продолжается. Полиция устанавливает происхождение оружия, а также цель его хранения.

ФОТО. Полиция изъяла подпольный арсенал: автоматы, пистолеты, взрывные устройства
Foto: Valsts policija
ФОТО. Полиция изъяла подпольный арсенал: автоматы, пистолеты, взрывные устройства
Foto: Valsts policija
ФОТО. Полиция изъяла подпольный арсенал: автоматы, пистолеты, взрывные устройства
Foto: Valsts policija
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Калашников
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса