ФОТО. Полиция изъяла в Риге и Юрмале наркотики и контрабандные сигареты
Foto: Valsts policija

В начале октября в распоряжение полиции поступила информация о незаконной перевозке сигарет. После проверки полиция начала уголовный процесс, в рамках которого провела обыски и задержала подозреваемых 1978 и 1982 г.р. Пара передвигалась по Риге на автомобиле Volkswagen Transporter.

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В ходе обыска полиция нашла в машине 8400 пачек сигарет (168 000 штук) с белорусскими акцизными марками. Также у одного из задержанных полиция изъяла 2615 евро наличными.

Кроме того, полиция провела еще три обыска в Юрмале, где было найдено еще 64 120 контрабандных сигарет (с акцизными марками РБ и РФ, а также без акцизных марок). В квартире одного из задержанных полиция обнаружила также 30,2 гр порошкообразного вещества, содержащего метамфетамин.

Следствие продолжается. К задержанным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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