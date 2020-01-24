ФОТО: Полиция отняла номера у доставщика пиццы на "лысой" резине

В четверг, 23 января, в ходе проверки на дорогах, которая проводилась Государственной полицией в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), был задержан автомобиль Peugeot на полностью стертых покрышках. Поскольку транспортное средство создавало угрозу на дорогах, проводившие рейд инспекторы приняли решение снять с машины номерные знаки и аннулировать пройденный техосмотр.

Как видно на фотографиях, на капоте задержанного автомобиля красуется наклейка "best pizza guaranteed" (лучшая пицца гарантирована), которая наводит на мысли о том, что водитель данного транспортного средства является доставщиком пиццы. У машины помято переднее крыло, капот и крыша. Вероятно, по ней кто-то прыгал. Был ли это недовольный клиент — неизвестно.

Если в ходе совместных рейдов, проводимых полицией и инспекторами CSDD, выясняется, что транспортное средство создает угрозу на дорогах, то этому транспортному средству запрещается дальнейшее участие в дорожном движении. Хозяин транспортного средства должен привести его в порядок и заново пройти техосмотр, чтобы вернуть снятые инспектором номерные знаки.

За вождение в период с 1 декабря по 1 марта транспортного средства, которое не оснащено подходящими для зимних условий покрышками, водитель получает штраф в размере 30 евро.

Хотя использование автомобильных шин в Латвии не ограничено по возрасту, CSDD призывает водителей не ездить на покрышках старше пяти-шести лет.