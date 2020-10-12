ФОТО. Полиция полагает, что украденная у Ребенока коллекция часов могла попасть в Россию

Российские правоохранительные органы получили от латвийской полиции запрос в связи с розыском коллекции дорогостоящих часов. Судя по всему, речь идет о коллекции, которая была похищена из дома убитого адвоката Павла Ребенока. Полиция Латвии допускает, что часы могли быть вывезены в Россию, отмечает управления МВД России по Оренбургской области.

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"В группу НЦБ Интерпола УМВД России по Оренбургской области поступила информация, что 20 сентября 2020 года на территории Латвии было совершено ограбление, в результате которого была украдена частная коллекция дорогостоящих часов. Владелец коллекции был убит. Правоохранительные органы Латвии считают, что злоумышленники могут попытаться ввезти украденную коллекцию на территорию Российской Федерации или сбыть ее гражданам РФ", — говорится в официальном релизе.

Правоохранительные органы распространили также список похищенных часов. В нем 29 моделей часов от известнейших мировых производителей: Breguet, Rolex, Ulysse Nardin, Breitling и т.д. По подсчетам Delfi, общая стоимость коллекции составляет не менее 130 000 евро.

Дозвониться до Государственной полиции Латвии, что выяснить действительно ли это коллекция, украденная из дома адвоката Павла Ребенока, порталу Delfi пока не удалось. Однако, например, на гарантийном сертификате от мужских часов марки Panerai, модель Panerai Luminor Due Automatic Black, которые были приобретены 20 декабря 2018 года в Дубае, стоит имя Павла Ребенока.

Как сообщалось, 20 сентября адвокат Павелс Ребенокс был убит в своем доме в Лангстини. Во время нападения пострадал его партнер Ингус Баландинс. Из дома пропали коллекция дорогих часов и драгоценности, в том числе кольца и запонки. Точный список украденных вещей и сумма — уточняются. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона — об убийстве, если оно связано с ограблением.

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