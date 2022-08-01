ФОТО. Полиция просит опознать велохулигана, сломавшего "дворники" в автобусе

Рижское региональное управление полиции (Баложский участок) продолжает устанавливать личность велосипедиста, изображенного на фото. Розыск ведется в рамках уголовного процесса, начатого по факту порчи чужого имущества.

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Как отмечают в полиции, 6 июля прошлого года, в 09.08 на дороге Рига — Бауска, на перекрестке около Баложи произошло ЧП: к пассажирскому автобусу ISUZU TURQUOISE, который остановился перед красным сигналом светофора, подъехал велосипедист, который, бурно выражая эмоции, сломал обе щетки стеклоочистителей.

В полиции отмечают, что вместе с хулиганом был второй велосипедист. После инцидента мужчины скрылись в сторону Кекавы.

Информацию о велосипедисте просьба сообщать по телефонам: 67099200 или 110.





Foto: Valsts policija



