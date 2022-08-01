ФОТО. Полиция просит опознать велохулигана, сломавшего "дворники" в автобусе
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции (Баложский участок) продолжает устанавливать личность велосипедиста, изображенного на фото. Розыск ведется в рамках уголовного процесса, начатого по факту порчи чужого имущества.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в полиции, 6 июля прошлого года, в 09.08 на дороге Рига — Бауска, на перекрестке около Баложи произошло ЧП: к пассажирскому автобусу ISUZU TURQUOISE, который остановился перед красным сигналом светофора, подъехал велосипедист, который, бурно выражая эмоции, сломал обе щетки стеклоочистителей.

В полиции отмечают, что вместе с хулиганом был второй велосипедист. После инцидента мужчины скрылись в сторону Кекавы.

Информацию о велосипедисте просьба сообщать по телефонам: 67099200 или 110.


ФОТО. Полиция просит опознать велохулигана, сломавшего "дворники" в автобусе
Foto: Valsts policija


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (4) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium