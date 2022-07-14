ФОТО. Полиция просит помощи в установлении личности подростка
Foto: Valsts policija

Сотрудники Лиепайского участка Курземского регионального управления Госполиции просят помощи в выяснении личности подростка, изображенного на фотографии.

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Госполиция призывает посмотреть на молодого человека на снимке и отозваться тех, кто обладает какой-либо информацией, которая поспособствовала бы выяснению его личности и местонахождения. Стражи порядка призывают звонить в рабочие дни с 08.00 до 16.30 по телефону 63404666 или в любое время по телефону 110.

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