ФОТО. Полиция провела контрольные закупки в рижских кафе: где нашли нарушения

В июне сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) проверили несколько столичных кафе, сделав там контрольные закупки. Выяснилось, что в трех "точках" алкоголем торговали после 22.00.

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В одном из кафе на ул. Сколас в течение месяца стражи порядка провели три контрольных закупки, т. к. в первый раз продавец предложила клиентам крепкий алкоголь навынос. При этом она не выбила чек и не зарегистрировала покупку.

Кроме того, женщина не смогла предоставить трудовой договор. К другим нарушениям полицейские добавили и огнетушитель с истекшим сроком годности. По делу был начат административный процесс. В ходе еще двух проверок никаких нарушений сотрудники РМП больше не констатировали.

Нарушения обнаружили в работе кафе на ул. Ясмуйжас, где продавец продала алкоголь после 22.00, не зарегистрировала покупку в кассовом аппарате. Кроме того, подобные же нарушения зарегистрировали и в кафе на ул. Прушу. По обоим случаям начаты административные процессы.