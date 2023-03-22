ФОТО. Полиция разыскивает гражданина Латвии, проживавшего в Хельсинки

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Павла Салтыкова, который с 2008 года проживает в Хельсинки (Финляндия).

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С марта 2023 года родственники не могут выйти с ним на связь.

Полиция просит сообщать информацию о разыскиваемом по телефонам: 67085980 или 110.