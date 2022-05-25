ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемого в краже

Латгальское региональное управление полиции (Резекненский участок) разыскивает мужчину, изображенного на фото.
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В полиции пояснили, что этот человек подозревается в совершении кражи.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 28744123 или 110.
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