ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении
Foto: Valsts policija

Лиепайский участок полиции просит отозваться всех, кто может опознать людей, изображенных на фото.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в полиции, эта группа лиц подозревается в совершении преступления.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой