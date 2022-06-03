ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении

Лиепайский участок полиции просит отозваться всех, кто может опознать людей, изображенных на фото.
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Как отмечают в полиции, эта группа лиц подозревается в совершении преступления.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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