ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего 15-летнего подростка

Латгальсое региональное управление полиции (Резекненский участок) разыскивает пропавшего без вести Кристапа Васильева (2006 г.р.), который утром 20 мая вышел из многофункционального центра социальных услуг
Vecružina (волость Силмалас Резекненского края).
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Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы короткие.
Был одет: серая куртка, черная кофта с капюшоном, черные спортивные брюки, кроссовки.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 64603578 или 110.
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