ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести 39-летнего мужчину
Foto: Valsts policija

Госполиция разыскивает Петра Кузнецова (1982 г.р.), которого в последний раз видели 13 августа, в Риге, на ул. Казарму.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Был одет: зеленая куртка, джинсы.

По словам родственников, у мужчины могут быть пропвалы памяти.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской