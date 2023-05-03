ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести 50-летнего мужчину; его машину видели у реки

Курземское региональное управление полиции разыскивает Каспара Муйжниекса, которого в последний раз видели 28 апреля в Талсинском крае.
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Известно, что Volvo XC 70 черного цвета, на котором ехал мужчина, нашли на обочине дороги в Тукумском крае (волость Кандавас), рядом с мостом через Абаву.
Приметы мужчины: рост около 165 см, волосы короткие, светлые.
Был одет: серо-коричневая куртка, серые брюки, коричневые туфли.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 110 или 28228801.
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