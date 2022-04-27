ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего месяц назад мужчину

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Яниса Ошиньша (1980 г.р.), которого в последний раз видели 22 марта в волости Бебру под Айзкраукле.

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Его приметы: рост 175 см, худощавый, шатен, носит бороду.

У мужчины могут быть проблемы со здоровьем.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 65102500 или 110.

