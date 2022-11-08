ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего месяц назад мужчину

Рижское региональное управление полиции разыскивает Владимира Михальченко (1980 г.р.), которого в последний раз видели 6 октября в Риге, на ул. Лубанас.

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Его приметы: рост 173 см, худощавый, волосы темные, немного с проседью.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.